У Росії впала космічна вантажівка "Прогрес"

Космічну вантажівка "Прогрес" було втрачено на висоті близько 190 км над Тивою.

Про це, посилаючись на "Роскосмос", пише Інтерфакс-Україна.

"За попередньою інформацією, в результаті нештатної ситуації втрата ТВК сталася на висоті близько 190 км над важкодоступною безлюдною гористою територією республіки Тива, і більшість фрагментів згоріли в щільних шарах атмосфери", - йдеться в повідомленні "Роскосмосу".

До 382 секунди політ ракети-носія проходив штатно. Після 382 секунди польоту прийом телеметричної інформації припинився. Штатні засоби контролю не зафіксували функціонування корабля на розрахунковій орбіті.

Як запевнили в "Роскосмосі", втрата "Прогресу-МС04" не позначиться на нормальному фунціонуванні систем МКС і життєдіяльності екіпажу станції.

Корабель "Прогрес МС-04" повинен був доставити на МКС більше двох тонн різних вантажів: паливо в баках комбінованої рухової установки і системи дозаправки, воду і стиснуті гази, наукове обладнання і комплектуючі для системи життєзабезпечення, а також контейнери з продуктами харчування, предмети одягу, медикаменти і засоби особистої гігієни для членів екіпажу.