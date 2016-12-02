Санкції ЄС проти Росії скоріше за все буде продовжено - Туск

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 07:08

Економічні санкції ЄС проти Росії скоріше за все буде продовжено на наступні півроку.

Про це в інтерв’ютелеканалу tvn24заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

"Усе вказує на те, що ще принаймні раз вдасться продовжити санкції проти Росії. А що буде через шість місяців, оскільки зараз ймовірно продовжимо санкції на чергові шість місяців, - цього ніхто не може передбачити", - заявив Туск.

Він додав, що досить тверду проукраїнську позицію в цьому питанні в ЄС займають Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, частково Велика Британія, але цей погляд вже не є загальним в Європі.

За його словами, ключовим фактором, який дозволив збудувати єдність Європи щодо кризи в Україні, є Нормандський формат.

"Цей формат в багатьох випадках є неефективним, і не завжди його дії викликають теж і в мене ентузіазм. Проте, участь в ньому Берліна і Парижа дозволила зберегти єдність всього ЄС", - заявив президент Євроради.

Від додав, що без механізму Нормандського формату складно було зберегти єдність всього Євросоюзу у справі санкцій.

Туск також підкреслив, що велике значення для збереження єдності ЄС у справі України у глобальному вимірі мала підтримка президента США Барака Обами.

"Можна критично оцінювати деякі його рішення, але в цій конкретній справі, особливо в останні понад десять місяців, я мав з його боку постійну підтримку і скажу щиро: ми використовували один одного тоді, коли треба було переконувати деякі країни в Європі і поза Європою, щоб зберегти цей солідарний фронт", - заявив Туск.

Президент Євроради визнав, що під час своєї першої телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом він намагався зацікавити співрозмовника, насамперед, ситуацією в Україні, оскільки це вимагатиме досить швидких рішень. За його словами, розмова мала досить загальний характер, а Трампа в розмові цікавила тема виходу Великої Британії з ЄС.

Туск визнав, що після перемоги Трампа буде складніше будувати однозначну і єдину політику Заходу щодо РФ.

Глава Євроради також зазначив, що повернення Росії до G7 є "відкритим питанням", яке залежатиме від політичної згоди й консенсусу усіх лідерів найбільших країн. При цьому, на його думку, жодна з причин, через які РФ було виключено з "великої вісімки", не зникла, а тому немає підстав повернення її до цього формату.

Теми: санкції Росія ЄС Трамп
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