Онищенко показав свою американську візу

Народний депутат Олександр Онищенко має дійсну американську візу.

Фотокопію візи Онищенко надіслав до редакції УП.

Раніше агенство "Інтерфакс-Україна" повідомило, що Онищенко не зміг отримати американську візу.

"У Онищенка немає американської візи, мабуть тому, що американська влада має інформацію, яка його компрометує", - сказало джерело агентства в дипломатичних колах, коментуючи повідомлення про передачу Онищенком компромату на президента України Петра Порошенка.

Через кілька годин після публікації цього повідомлення депутат надіслав редакції "Української правди" фотокопію своєї американської візи, термін дії якої закінчується в 2018 році.

Як повідомлялося, Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на Порошенка, який він записував протягом року.

В інтерв'ю "Громадському" Онищенко повідомив, що зміст компромату складається з доказів підкупу парламентаріїв, рейдерства, корупційних переговорів з бізнесменами тощо.

В Адміністрації президента прокоментували ці заяви лише тим, що правоохоронні органи очікують його повернення.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Радана надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, і напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув Україну. 8 серпня його оголосили в національний розшук.