Генпрокурор: у провадженні щодо Бойка з'явилися "серйозні факти"

00
3
П'ятниця, 2 грудня 2016, 09:53

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що слідство вийшло на "серйозні факти" у провадженні про діяльність міністра часів Януковича – нинішнього глави фракції Опоблок Юрія Бойка.

Про це Луценко повідомив в програмі Право на владу на телеканалі 1+1, передає ЛІГА.net.

"Про діяльність пана Бойка в Кабінеті міністрів Азарова є ряд проваджень, в одному з них ми в останній місяць вийшли на дуже серйозні факти, їм буде дана оцінка в ході досудового слідства і, не сумнівайтеся, якщо будуть докази, у мене рука не здригнеться підписати подання до Верховної Ради за допомогою одного з персонажів колишньої влади або нинішньої", – запевняє генпрокурор.

З кінці вересня Луценко доручив перевірити, чи готувалися або готуються подання про зняття недоторканності з Бойка.

Як відомо, раніше депутат від БПП Сергій Лещенко заявляв, що керівництво Генпрокуратури намагається вивести лідера фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка з-під кримінальних звинувачень.

Теми: Генпрокуратура Опозиційний блок Бойко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
За час роботи Луценко звільнив 160 керівників прокуратур 2 грудня 2016, 09:32
"ЄвроОптимісти" закликали ГПУ припинити переслідування Лещенка 2 грудня 2016, 02:36
ГПУ не знає, який компромат Онищенко передав спецслужбам США 1 грудня 2016, 19:23
Коментарі — 3
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.210.152.---neham02.12.2016 10:42
То що йому сигнал ставати на лижі?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 212.90.56.---duremar02.12.2016 10:28
то он бабла рашил с Бойко срубить, вот и зачирикал
ВідповістиЗ цитатою
IP: 77.120.20.---Gonsales02.12.2016 10:23
от клоун. Луценку треба заборонити щось говорити з будь-якого питання, до того часу поки суд не винесе рішення з цього питання.. він ніяк не може звикнути що він не політик якому можна балабольствувати а найнятий чиновник який може лише звітувати про зроблене раз в рік
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Україна завершила навчальні ракетні стрільби на півдні – Генштаб
На Луганщині загинув український військовий
СБУ завела справу на Охлобистіна за статтею тероризм
У члена громадської ради при НАБУ проходять обшуки
Усі новини
Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний

Подорожі

Де їсти, пити і розважатися в Варшаві