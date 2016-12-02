Порошенко скасував штрафи за самовільне навчання карате

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 11:27

Президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує адміністративну відповідальність за самовільне, без дозволу відповідних органів, навчання прийомів карате.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради, повідомляють "Українські новини".

Згідно з чинною ст. 196 Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення встановлених правил відкриття секцій спортивного карате або набору до них громадян чи навчання в секціях прийомів, заборонених спортивними правилами, а також самовільне навчання прийомів карате, передбачає штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на даний момент від 51 до 119 гривень).

Законом вилучається ця стаття з кодексу.

Згідно з пояснювальною запискою, чинне законодавство не встановлює правил відкриття секцій спортивного карате, а також спеціального дозволу на навчання прийомів карате.

Також зазначається, що суб'єкти діяльності з викладання карате несуть необґрунтовану відповідальність у порівнянні з іншими представниками інших видів спорту – таких як бокс, самбо, дзюдо або ушу.

Рада прийняла це рішення 15 листопада.

Теми: Порошенко спорт
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