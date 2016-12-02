У НАБУ кажуть, що не просили у скарзі карати Холодницького
Із Національного антикорупційного бюро подали звичайну скаргу на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Генпрокуратуру не просили покарати керівника САП.
Про це сказало журналісту "Української правди" джерело в НАБУ.
"Мова йде про звичайний процесуальний момент, це не притягнення до відповідальності, ми з таким не зверталися", – сказав співрозмовник видання.
За його словами, це звичайна скарга, деталі оприлюднять згодом.
Інших коментарів від причетних сторін поки отримати не вдалося .
Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.
Нагадаємо, у серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами НАБУ, які вели зовнішнє спостереження за слідчим прокурором Дмитром Сусом.
Роман Кравець, УП
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