У НАБУ кажуть, що не просили у скарзі карати Холодницького

Із Національного антикорупційного бюро подали звичайну скаргу на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Генпрокуратуру не просили покарати керівника САП.

Про це сказало журналісту "Української правди" джерело в НАБУ.

"Мова йде про звичайний процесуальний момент, це не притягнення до відповідальності, ми з таким не зверталися", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, це звичайна скарга, деталі оприлюднять згодом.

Інших коментарів від причетних сторін поки отримати не вдалося .

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.

Нагадаємо, у серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами НАБУ, які вели зовнішнє спостереження за слідчим прокурором Дмитром Сусом.

Роман Кравець, УП