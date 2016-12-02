У НАБУ кажуть, що не просили у скарзі карати Холодницького

00
1
П'ятниця, 2 грудня 2016, 11:44

Із Національного антикорупційного бюро подали звичайну скаргу на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, Генпрокуратуру не просили покарати керівника САП.

Про це сказало журналісту "Української правди" джерело в НАБУ.

"Мова йде про звичайний процесуальний момент, це не притягнення до відповідальності, ми з таким не зверталися", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, це звичайна скарга, деталі оприлюднять згодом.

Інших коментарів від причетних сторін поки отримати не вдалося .

Як відомо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що отримав від НАБУ лист із проханням притягнути до відповідальності керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За його словами, між двома відомствами є "тертя" і НАБУ заважає САП.

Нагадаємо, у серпні відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами НАБУ, які вели зовнішнє спостереження за слідчим прокурором Дмитром Сусом.

Роман Кравець, УП

Теми: НАБУ Антикорупційна прокуратура Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У члена громадської ради при НАБУ проходять обшуки 2 грудня 2016, 08:17
Луценко: НАБУ просить притягнути до відповідальності Холодницького 2 грудня 2016, 05:23
"ЄвроОптимісти" закликали ГПУ припинити переслідування Лещенка 2 грудня 2016, 02:36
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.65.---Игорь Дученко02.12.2016 11:51
Уже немного поднадоели эти разборки. Зачем вообще нужно было набу? Толку от него все равно нет. Коррупционеров они не ловят, а наоборот оправдывают и дают убежать. Зато миллионы на них выделяют.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Боєць АТО вбив командира і перейшов на бік бойовиків – штаб
У НАБУ кажуть, що не просили у скарзі карати Холодницького
Україна завершила навчальні ракетні стрільби на півдні – Генштаб
На Луганщині загинув український військовий
Усі новини
Ядро нації

Мустафа Джемілєв. Незламний

Зміна правил

Люди можуть зустрічатися із 6 партнерами одразу – дослідники