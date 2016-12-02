На Харківщині обстріляли авто "азовця" й радника губернатора

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 12:17

У Харківській області невідомий обстріляв автомобіль керівника місцевої організації "Азова" і радника губернатора Олега Ширяєва.

Це сталося ввечері 1 грудня, повідомляв у Twitter IT Sector Харьков.

Поліція повідомляє про обстріл автомобіля, не називаючи імені водія. У результаті події потерпілих немає.

Повідомлення про обстріл на автодорозі "Харків – Красноград – Перещепине" надійшло в чергову частину Нововодолазького відділення поліції о 17:35 четверга, 1 грудня.

30-річний громадянин розповів поліцейським, що він на автомобілі "Міцубісі L-200" їхав поблизу села Павлівка, коли його підрізав "ВАЗ 2106-2103" темного кольору. Після того водій почув постріли з автоматичної зброї.

Обстріляли машину Олега Ширяєва
Обстріляли машину Олега Ширяєва
IT Sector Харьков

Коли заявник зупинився, побачив сліди від куль на своїй іномарці.

Обстріляли машину голови харківського
Обстріляли машину голови харківського "Азова"
IT Sector Харьков

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події й шукає причетних до неї.

У квітні поточного року екс-комбат "Східного корпусу", голова Харківського відділення цивільного корпуса "Азов" Олег Ширяєв ("Сірко") став радником голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна.

Теми: Харківська область "Азов" поліція
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Коментарі — 2
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IP: 37.229.144.---Юрій Зуб02.12.2016 14:38
Коли заявник зупинився, побачив сліди від куль на своїй іномарці. *****

Не на "своїй іномарці", а на Мицубіші Л-200 отжатої в зоні АТО і з лівими номерами :
"Весь Харків" : "...Что интересно, установленные на Mitsubishi номера закреплены за иномаркой Audi A-6, которая находится в розыске военной прокуратурой. Пояснить полиции это несовпадение водитель и пассажиры отказались. Как позже рассказали в "Азове", машину активистам передали волонтеры. "....

Отакі вже в нас зараз "радники губернаторів" ...
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IP: 176.122.121.---EVGO02.12.2016 12:56
по людям стреляли с автоматического оружия, а статья "хулиганство"! а почему не "покушение на жизнь"? странно...
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