На Харківщині обстріляли авто "азовця" й радника губернатора

У Харківській області невідомий обстріляв автомобіль керівника місцевої організації "Азова" і радника губернатора Олега Ширяєва.

Це сталося ввечері 1 грудня, повідомляв у Twitter IT Sector Харьков.

Поліція повідомляє про обстріл автомобіля, не називаючи імені водія. У результаті події потерпілих немає.

Сегодня вечером по дороге в Днепр неизвестные обстреляли авто с главой цк азов Олегом Ширяевым. Никто не пострадал. pic.twitter.com/8z8P1f6QY5 — IT Sector Харьков (@itsector) December 1, 2016

Повідомлення про обстріл на автодорозі "Харків – Красноград – Перещепине" надійшло в чергову частину Нововодолазького відділення поліції о 17:35 четверга, 1 грудня.

30-річний громадянин розповів поліцейським, що він на автомобілі "Міцубісі L-200" їхав поблизу села Павлівка, коли його підрізав "ВАЗ 2106-2103" темного кольору. Після того водій почув постріли з автоматичної зброї.

Обстріляли машину Олега Ширяєва IT Sector Харьков

Коли заявник зупинився, побачив сліди від куль на своїй іномарці.

Обстріляли машину голови харківського "Азова" IT Sector Харьков

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події й шукає причетних до неї.

У квітні поточного року екс-комбат "Східного корпусу", голова Харківського відділення цивільного корпуса "Азов" Олег Ширяєв ("Сірко") став радником голови Харківської облдержадміністрації Ігоря Райніна.