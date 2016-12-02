Одеська суддя з мізерними доходами задекларувала дорогі машини і житло

Суддя Комінтернівського райсуду Одеської області Юлія Аблова задекларувала дві 140-метрові квартири у Києві та Одесі, суперкар Porsche Panamera та високошвидкісний катер.

Про це повідомляє проект "Народне НАЗК".

У декларації посада Аблової вказана як прокурор, оскільки до призначення на посаду судді в кінці вересня 2016 року вона працювала прокурором Місцевої прокуратури №3 Одеської області.

Згідно з декларацією, неповнолітній син Аблової Матвій є власником 141-метрової квартири у Києві вартістю понад 5,8 млн гривень. Також у користуванні судді перебуває квартира поблизу Французького бульвару Одеси площею 144 кв. м, записана у декларації на матір та свекруху судді. Сама Аблова володіє машиномісцем у тому ж будинку.

У 2012 році Аблова придбала Porsche Panamera 4 того ж року випуску. На її 20-річного сина Івана оформлений високошвидкісний катер Brig Eagle 645 L вартістю близько 300 тисяч гривень.

Окрім того, у листопаді 2016 року Аблова придбала квартиру площею 197 кв. м у одеській новобудові бізнес-класу за адресою провулок Каркашадзе, 9.

За місяць до того одеську квартиру, оформлену на матір та свекруху, за договором купівлі-продажу переписали на сина Матвія.

Батьком синів Аблової є заступник голови Окружного адміністративного суду м. Києва Євгеній Аблов. Вони також вказані в його електронній декларації за 2015 рік. Проте у своїх деклараціях ні Юлія, ні Євгеній Аблови не вписують один одного як чоловіка або дружину.

При цьому у декларації Аблової вказано, що за 2015 рік вона заробила лише 26 тисяч гривень, а її син – менше 10 тисяч гривень.

З наявних коштів у неї вказано лише 1886 грн в банку, а також 170 тисяч гривень та 12 тисяч доларів готівкою.

Як раніше повідомляло інтернет-видання "Наші гроші", на матерів суддів Валентину Аблову та Світлану Воробйову записаний триповерховий котедж площею 274 кв. м. Сам же Євгеній Аблов, згідно з декларацією, жодним рухомим чи нерухомим майном не володіє.

Також 12 жовтня 2016 року обоє суддів подали електронні декларації про суттєві зміни в матеріальному положенні. Згідно них, кожен отримав по 1,5 млн гривень грошових подарунків від своїх матерів.