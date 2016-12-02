Порошенко схвалив фінансування кримськотатарського каналу ATR

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 13:49

Президент Петро Порошенко підписав закон 5333, який передбачає фінансування кримськотатарського каналу ATR з держбюджету.

Про це йдеться на сторінці закону на сайті Верховної Ради.

Згідно з цими даними, Порошенко підписав документ 2 грудня.

Як відомо, Рада прийняла це рішення 17 листопада.

Кримськотатарський телеканал ATR заявив про відсутність фінансування з держбюджету України і про намір переїхати у Литву.

Головний редактор новин телеканалу Осман Пашаєв заявив, що своєю постановою уряд обіцяв телеканалу 40 млн гривень щорічної допомоги від держави, однак Мінфін гроші так і не виділив.

Після незаконної анексії Криму колабораціоністська влада не давала ліцензію на мовлення незалежним ЗМІ. 

Потім же ATR вдалося відновити роботу, але їм постійно перешкоджали.

Пізніше ці ЗМІ втратили можливість працювати в Криму і переїхали в материкову Україну.

Українська правда

Теми: кримські татари ЗМІ Порошенко
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