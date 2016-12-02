Влада РФ не пустила до Сущенка представника ОБСЄ

Російська Федерація не дозволила представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович відвідати незаконно затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

Про це йдеться в звіті Міятович від 1 грудня, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.

Міятович зазначила, що 3 листопада повторно звернулася письмово до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова і попросила дозволу відвідати журналіста "Укрінформу".

Вона надала справі Сущенка "високий розряд", особливо відзначивши, що це єдиний іноземний журналіст, який знаходиться під арештом в регіоні ОБСЄ та єдиний іноземний журналіст, заарештований у Російській Федерації.

Міятович висловила готовність зустрітися з відповідними офіційними особами РФ, щоб обговорити питання, пов’язані зі свободою слова.

"11 листопада я отримала відповідь від влади, в якій зазначалося, що ця справа знаходиться поза моїм мандатом. Мене знову запевнили, що затримання Сущенка не пов'язане з його професійною діяльністю, а журналісту було надано всі процесуальні пільги", – зазначає представник ОБСЄ.

Кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.

Валентина Романенко, УП