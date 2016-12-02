Шуляк: Після вбивства 5 силовиків на Майдані я задіяв спецназ "Омеги"

Колишній командувач Внутрішніми військами України Станіслав Шуляк заявляє, що перші смертельні поранення під час подій на Майдані військові внутрішніх військ отримали 18 лютого.

Про це він сказав під час допиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.

На питання, з якого часу почала видаватися зброя правоохоронцям, Шуляк відповів, що у повсякденній роботі вони використовують травматичну зброю.

"Після 18 лютого, після того, як загинули 5 працівників внутрішніх військ від вогнепальних поранень, несумісних із життям, мною було прийняте рішення задіяти підрозділ "Омега" для створення резерву на випадок подальшого застосування вогнепальної зброї зі сторони протестуючих", - сказав він.

За його словами, ці підрозділи перебували у тилу військ і були постійно з вогнепальною зброєю, тому не потребували наказу застосування її.

Шуляк сказав, що смертельні поранення правоохоронці вперше отримали 18 лютого.

"Загинули як працівники ВВ, так і працівники МВС", - сказав він, зазначивши, що переважно такі поранення вони отримували на перетині вулиць Банкової і Шовковичної, Банкової і Липської, Кріпосного провулку і Грушевського.

"За зовнішніми ознаками характер поранень свідчить, що вони були нанесені з близької відстані, можливо, короткоствольної зброї, тобто з пістолета", - сказав Шуляк.

Він заявив, що не знає, хто стріляв у силовиків.

Також Шуляк заявив, що усі правоохоронці виконували свій службовий обов'язок.

"Ми виконували свої службові обов'язки", - сказав він, додавши, що суд повинен визначити провину, якщо силовики під час подій на Майдані перевищили свої повноваження.

Шуляк заявив, що під час протистоянь на Майдані загинули 23 правоохоронці.

Він також сказав, що контактував із тодішнім президентом Віктором Януковичем і міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком "виключно у межах службових повноважень".

За його словами, з другої половини дня 1 грудня 2013 року силові структури почали діяти у посиленому режимі після "безпорядків в районі Майдану Незалежності".

Шуляк розповів, що 1 грудня на Банковій кількість військових з числа внутрішніх військ складала близько 200. За його словами внутрішні війська залучалися до прибирання і очищення центральних вулиць Києва, зокрема Хрещатика, від "сміття, арматури і конструкцій", які заважали руху автомобілів і людей.

Шуляк заявив, що правоохоронців били залізними і дерев'яними предметами по незахищених місця, а також здирали шоломи і порскали у лице фарбою.

Як відомо, засідання суду у справі "беркутівців", де допитали екс-президента Віктора Януковича, пройшло 28 листопада.

Детальніше про допит Януковича читайте у статті "Батя без пам'яті: про що "забув" і що "згадав" Янукович на допиті".

Олександр Шумілін, УП