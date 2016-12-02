Порошенко не бачить прогресу щодо "дорожньої карти" Мінська
Президент Петро Порошенко заявив про відсутність прогресу в обговоренні проекту "дорожньої карти" щодо імплементації Мінських угод в Нормандські форматі.
Про це він сказав на брифінгу в п'ятницю в Варшаві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми констатуємо відсутність будь-якого прогресу в плані обговорення та узгодження дорожньої карти", - сказав глава держави.
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