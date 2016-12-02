Перевіряючи вишки прикордонники зіткнулися із ракетним катером РФ

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 15:48

Військові прокурори України зафіксували зміну навігаційних даних українських бурових платформ, які незаконно використовуються під прапором РФ, при цьому зафіксували російський ракетний катер.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури України у п'ятницю.

"30 листопада та 1 грудня 2016 року здійснено вихід до Одеського газового родовища у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Також у виході брали участь прикордонники, представниками інших правоохоронних органів та державних структур.

 
ГПУ

Вказується, що наразі на бурових платформах знаходяться озброєні військові підрозділи.

"Крім того, в порушення встановлених міжнародних правил керівництво бурових платформ відмовилось вести радіообмін згідно міжнародних правил та ігнорувало запити українських прикордонників", - йдеться у повідомленні.

 
ГПУ

Зазначається, що російський ракетний катер "Питливий" з бортовим номером 868, який з'явився у даному районі, "відкрито заявив, що він встановлює режим плавання для інших суден, чим теж порушив норми міжнародного морського права".

"Також російські військові, здійснюючи небезпечне маневрування, створювали загрозу мореплавству, не дотримуючись норм Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року", - повідомили у ГПУ.

У відомстві зазначили, що усі порушення зафіксовані у відповідних процесуальних та інших документах.

Українська правда

Теми: Росія Чорне море анексія
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