Шуляк заявив, що люди, які були йому вірні, досі служать в Україні

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 15:56

Екс-командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк відмовився називати прізвища силовиків, які доповідали йому про ситуацію під час критичних моментів на Майдані, оскільки багато з них досі перебувають на посадах.

Про це він сказав у п'ятницю під час допиту у Святошинському райсуді Києва шляхом відеозв'язку з Ростовським обласним судом Росії.

"Я теж не можу назвати його прізвище (старшого групи спостерігачів – ред.), тому що у людини можуть бути проблеми. Він знаходиться на території України і я не впевнений в тому, що стосовно нього будуть застосовані юридичні норми у відповідності з законом", – заявив він.

У відповідь на зауваження судді, що Шуляк сприймає сам факт знаходження людини в Україні як загрозу, він заявив, що дійсно бачить таку загрозу для вірних йому людей.

"Люди, які служили та були вірними мені, вони розглядаються як потенційні злочинці. Тому я хочу захистити цих людей, тим більше, що багато з них перебувають на службі, від будь-яких неприємностей", – сказав він.

Шуляк додав, що назве імена лише тоді, коли буде упевнений у чесному слідстві.

Як відомо, раніше начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що половина "беркутівців", які розганяли Майдан, досі на посадах.

Олег Шанковський, УП

Теми: Майдан Беркут внутрішні війська
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