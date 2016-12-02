Суд щодо трагедії 2 травня в Одесі почнуть з самого початку

Оновлена колегія суддів заново почне розгляд справи про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Склад колегії суддів Малиновського районного суду Одеси, яка розглядає справу про події 2 травня 2014 року (в частині подій на Грецькій площі) змінився у зв'язку з хворобою одного з суддів, передає Інтерфакс-Україна.

Суддя Сергій Журик вибув з колегії у зв'язку з хворобою, його місце зайняв суддя Олексій Стариков.

У зв'язку з заміною судді за клопотанням одного з обвинувачених суд прийняв рішення розпочати розгляд справи спочатку.

Наступне засідання у справі призначено на 8 грудня.

Як повідомлялося, після відновлення після тривалої перерви, викликаної відпусткою суддів, розгляду справи 25 серпня суд з різних причин (відсутність обвинувачених, їхніх адвокатів, хвороби суддів) не міг приступити до розгляду справи по суті.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України розпочали близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Зокрема, Головне управління МВС України в Одеській області розпочала низку проваджень за фактами одержання травм і за фактом загибелі людей в місцях зіткнень проросійських і проукраїнських активістів.

Пізніше цими провадженням зайнялося Головне слідче управління МВС України в Одеській області. Деякі з цих справ вже передано до суду.

Найбільш резонансне з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Обвинуваченими у даній справі проходять понад 20 осіб, у т. ч. двоє громадян Росії. Всі – представники т. зв. антимайдану.

Крім того, прокуратура Одеської області та Генеральна прокуратура України розслідують діяльність посадових осіб ГУ МВС України в Одеській області та ГУ ДСНС України в Одеській області в ході подій 2 травня.

Відомо також, що досудове слідство по як мінімум одному кримінального провадженню щодо подій 2 травня веде управління Служби безпеки України в Одеській області.