Шуляк "не бачив", щоб правоохоронці стріляли в мітингувальників

00
1
П'ятниця, 2 грудня 2016, 18:43

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що не бачив фактів обстрілу мирних мітингувальників з боку правоохоронців.

Про це він сказав під час відеодопиту у справі "беркутівців" у п'ятницю.

"Я не бачив випадків ведення вогню співробітниками підрозділу "Беркут" або представниками Внутрішніх військ. Я бачив випадки вогню по неозброєних людях із позицій верхніх поверхів готелю "Україна".

Також Шуляк підтвердив, що бачив відеозапис з людьми у формі, жовтих пов'язках і зі зброєю в руках.

"Про те, що вони ведуть вогонь я такої фіксації не бачив. Є випадки, коли люди в чорній формі ведуть вогонь. Але якщо придивитися, то там є явні факти ведення вогню з гвинтівок "Форд"-500, які є травматичною зброєю... Явних кадрів ведення вогню з автомата "Калашникова" або з іншої зброї я не бачив", – заявив він.

Шуляк сказав, що йому невідомо про використання правоохоронцями свинцевою картечі при стрільбі з помпових рушниць.

Він повторив, що не може ідентифікувати озброєних людей в чорній формі з відеозаписів і не може стверджувати, що це бійці спецроти "Беркут".

Також екс-командувач ВВ зазначив, що підрозділи київського "Беркута" не були в його підпорядкуванні.

На питання сторони обвинувачення, чи виконував він незаконні накази міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка щодо розстрілів на Майдані, Шуляк відповів:

"Ні, не виконував, не отримував".

Святошинський районний суд Києва в п'ятницю завершив майже 5-годинний відеодопит Шуляка і переніс розгляд справи проти 5 екс-співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, на 6 грудня.

Валентина Романенко, УП

Теми: Євромайдан суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шуляк заявив, що людина з голосом Кличка переманювала його за гроші 2 грудня 2016, 17:48
Шуляк "не може" ідентифікувати людей, які стріляли на Інститутській 2 грудня 2016, 15:25
Шуляк: Перед розстрілом роздавали зброю в районі вулиці Заньковецької 2 грудня 2016, 15:18
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 212.80.43.---67viktormaximov02.12.2016 19:57
"Явних кадрів ведення вогню з автомата "Калашникова" або з іншої зброї я не бачив" - чудово. Такі відео він отримає у буде як командувач нести відповідальність за кожний постріл свого улюбленого Беркута
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У ГПУ сумніваються, що Шуляк законно перетнув кордон з РФ
З суботи в Україні суттєво подорожчає алкоголь
Суд щодо трагедії 2 травня в Одесі почнуть з самого початку
ЗМІ знайшли закордонні маєтки Кличка
Усі новини
Піт і кров

Сергій Бразил з Brutto про тайський бокс

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється