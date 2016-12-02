Шуляк: Я в неоплатному боргу перед екс- "беркутівцями"

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що має неоплатний борг перед екс-"беркутівцями".

Про це він сказав на брифінгу після допиту в Святошинському райсуді Києва через відеозв'язок з Ростовським обласним судом Росії.

"Мені дуже боляче те, що відбувається. І мотивовано це (згода взяти участь в допиті у справі про екс-співробітників "Беркута") було найголовнішим - все-таки своїми свідченнями хочу допомогти тим хлопцям, які сидять на лаві підсудних. Це люди, які пліч-о-пліч стояли з моїми бійцями, і я в неоплатному боргу перед ними", - заявив Шуляк.

Він зазначив, що на території Російської Федерації зараз перебуває "за згодою відповідних органів, оскільки явно справу щодо переслідування мене політизовано".

"І тому що є впевненість в тому, що мені особисто загрожує небезпека: я є свідком, носієм інформації. Я припускаю, що в разі мого потрапляння в Україну зараз ніякого правосуддя щодо мене не буде. Зі мною просто будуть зведені рахунки або просто буде фізичне усунення", - додав Шуляк.

У той же час колишній начальник ВВ заявив, що якщо його викличуть на допит у статусі підозрюваного, він готовий давати свідчення.

Як відомо, засідання суду у справі "беркутівців", де допитали екс-президента Віктора Януковича, відбулося 28 листопада.

П'ятеро колишніх співробітників "Беркуту" обвинувачуються у розстрілі учасників акцій протесту на Майдані.

Детальніше про допит Януковича читайте у статті "Батя без пам'яті: про що "забув" і що "згадав" Янукович на допиті".

Саша Ночь, УП