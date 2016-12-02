Шуляк: Я в неоплатному боргу перед екс- "беркутівцями"

00
4
П'ятниця, 2 грудня 2016, 19:00

Колишній начальник Внутрішніх військ Станіслав Шуляк заявив, що має неоплатний борг перед екс-"беркутівцями".

Про це він сказав на брифінгу після допиту в Святошинському райсуді Києва через відеозв'язок з Ростовським обласним судом Росії.

"Мені дуже боляче те, що відбувається. І мотивовано це (згода взяти участь в допиті у справі про екс-співробітників "Беркута") було найголовнішим - все-таки своїми свідченнями хочу допомогти тим хлопцям, які сидять на лаві підсудних. Це люди, які пліч-о-пліч стояли з моїми бійцями, і я в неоплатному боргу перед ними", - заявив Шуляк.

Він зазначив, що на території Російської Федерації зараз перебуває "за згодою відповідних органів, оскільки явно справу щодо переслідування мене політизовано".

"І тому що є впевненість в тому, що мені особисто загрожує небезпека: я є свідком, носієм інформації. Я припускаю, що в разі мого потрапляння в Україну зараз ніякого правосуддя щодо мене не буде. Зі мною просто будуть зведені рахунки або просто буде фізичне усунення", - додав Шуляк.

У той же час колишній начальник ВВ заявив, що якщо його викличуть на допит у статусі підозрюваного, він готовий давати свідчення.

Як відомо, засідання суду у справі "беркутівців", де допитали екс-президента Віктора Януковича, відбулося 28 листопада.

П'ятеро колишніх співробітників "Беркуту" обвинувачуються у розстрілі учасників акцій протесту на Майдані.

Детальніше про допит Януковича читайте у статті "Батя без пам'яті: про що "забув" і що "згадав" Янукович на допиті".

Саша Ночь, УП

Теми: Євромайдан суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Шуляк "не бачив", щоб правоохоронці стріляли в мітингувальників 2 грудня 2016, 18:43
Шуляк заявив, що людина з голосом Кличка переманювала його за гроші 2 грудня 2016, 17:48
Шуляк "не може" ідентифікувати людей, які стріляли на Інститутській 2 грудня 2016, 15:25
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 109.72.113.---Сергей Мироненко02.12.2016 20:16
viva_1970:
Сергей Мироненко:Думаю, що такі уроди як ти, розуміли це все ще до Майдану, під час нього, ну і тепер - тим більше!!! "Зробили" б твоїх дітей, яких (я впевений) в тебе немає, як ваш "беркут" "зробив" студентів задля встановлення "елки"... Можливо ти б інкаше заспівав. Але навряд чи. Скоріш ти із тієї "свори", що зароблала гроші на так званих "виборах"... Знаю таких особисто! Хай вам чорт у дорогу до своєї расєєї!!!
Сын у меня есть, студент. Но он учится, а не бродит по палаткам на майданах за 50 гривен. И "студентов", единственному, на заочном обучении, и самому младшему из которых было 27 лет побили по указке Левочкина . А идеалы Майдана претворены сейчас в жизни не в Киеве, а в ДНР и ЛНР. Там олигархи не у власти, там низкая коммуналка, там идеальная чистота, медицина. И все это под постоянными обстрелами ВСУ и добробатов. Кстати, предприятия ДНР платят налоги Украине, а она назад ничего не возвращает, ЕМЗ. Алчевский меткомбинат,ХТЗ и др
ВідповістиЗ цитатою
IP: 195.211.241.---viva_197002.12.2016 19:59
Сергей Мироненко:Думаю, що такі уроди як ти, розуміли це все ще до Майдану, під час нього, ну і тепер - тим більше!!! "Зробили" б твоїх дітей, яких (я впевений) в тебе немає, як ваш "беркут" "зробив" студентів задля встановлення "елки"... Можливо ти б інкаше заспівав. Але навряд чи. Скоріш ти із тієї "свори", що зароблала гроші на так званих "виборах"... Знаю таких особисто! Є за чим жалкувати! Хай вам чорт у дорогу до своєї расєєї!!!
ВідповістиЗ цитатою
IP: 212.80.43.---67viktormaximov02.12.2016 19:54
Не почув від Шуляка головного: хто віддав наказ беркутівцям вбивати цивільних 18 лютого. Шуляк повівся як боягуз, який заперчив власну відппровідальність за розв"язане Беркутом масове побиття та вбивство цивільних.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 109.72.113.---Сергей Мироненко02.12.2016 19:40
Посмотрел я допрос Шуляка. Все правильно он говорит. Прошел государственный переворот за деньги иностранных государств. И как теперь мы живем? Концы с концами не сводим, а в перспективе, самое главное, полный ноль. Разве, что безвиз, чтобы всем патриотам, которые скакали на Майдане, свалить из неньки. Мы все в неоплатном долгу перед Беркутом. Сделали как бы в Китае на их площади в 1989, и жили бы нормально. Жаль, что это только через годы начинаешь понимать.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У ГПУ сумніваються, що Шуляк законно перетнув кордон з РФ
З суботи в Україні суттєво подорожчає алкоголь
Суд щодо трагедії 2 травня в Одесі почнуть з самого початку
ЗМІ знайшли закордонні маєтки Кличка
Усі новини
Піт і кров

Сергій Бразил з Brutto про тайський бокс

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється