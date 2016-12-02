Полторак: ЗСУ ракетні випробування будуть проводити за необхідності

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 19:32

Збройні сили України будуть проводити навчання і ракетні випробування за необхідності.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у Варшаві у п'ятницю.

"Ми будемо проводити ці навчання в міру необхідності", - сказав він.

Полторак зазначив, що випробування Повітряних сил ЗСУ 1-2 грудня в Херсонській області були успішними, ЗСУ виконали всі поставлені перед ними завдання.

"Вони пройшли, на мій погляд, дуже успішно, ми випустили 16 ракет, всі вони потрапили в умовні цілі. Під час випробувань не було надзвичайних ситуацій. Ми, незважаючи на погрози з боку РФ, всі цілі, які ставили перед цими навчаннями, виконали", - сказав міністр.

За його словами, крім того проведення випробувань ракет, українські військові провели підготовку та злагодження бойових екіпажів, перевірили пункти управління, отримали досвід.

 "І сьогодні цими навчаннями ми суттєво підвищили нашу обороноздатність і можливості повітряного простору", - зазначив Полторак.

Теми: Полторак
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