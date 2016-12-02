У п’ятницю по Богданівці стріляв снайпер

Проросійські бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів проросійські війська обстріляли Новозванівку, Малинове та Новоолександрівку. Новотошківське та Балку Кошарну - зі 120-мм мінометів.

"На Маріупольському напрямку під вогонь мінометів потрапило Широкине. БМП вела вогонь по Новогригорівці та Мар’їнці, а з стрілецької зброї обстрілювали Новомихайлівку та Павлопіль. По Богданівці вів вогонь снайпер", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку, за даними штабу АТО, з мінометів були обстріляні Авдіївка, Луганське та Верхньоторецьке. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Луганське та Кірове.

Українська правда