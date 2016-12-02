Новіков: Карпюка можуть в понеділок етапувати

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 22:57

Незаконно засудженого в Росії Миколу Карпюка можуть повезти по етапу.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков.

"Ми з Доккою Ісаєвим побували в СІЗО у Карпюка і Клиха. Миколу в понеділок, 5 грудня, судячи з усього, відвезуть на етап. Він просив передати уклін всім, хто писав йому слова підтримки", - написав Новіков на своєму Facebook.

У той же час, за його словами, Станіслав Клих виглядає і почуває себе краще, набрав 5 кг в порівнянні з жовтнем.

"Ми повідомили їм всі останні новини про те, що відбувається вдома і про події, які можуть вплинути на їхній можливий обмін. Спасибі всім, хто стежить за ситуацією і бере участь", - написав Новіков.

Як відомо, Верховний суд Чечні 26 травня засудив Карпюка і Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих, який утримується в російському СІЗО, збожеволів.

Українська правда

Теми: Політв'язні Росія
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