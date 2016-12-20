ІДІЛ взяла відповідальність за смерті на берлінському ярмарку

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Про це пишеться на Twitter The Washington Times.

UPDATE ... truck in attack on #Berlin Christmas market was Polish, dead man in cabin may be driver https://t.co/6G23PZnm3B - @washtimes — The Washington Times (@WashTimes) 19 грудня 2016 р.

"ІДІЛ взяла на себе відповідальність за рокову атаку на берлінський різдвяний ярмарок", - пише видання.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня у берлінському районі Шарлоттенбург вантажівка в'їхала у натовп людей, які відпочивали на різдвяному ярмарку.

Щонайменше дев'ять людей загинуло, більше 50 отримали поранення. Водій транспортного засобу зник.

Згодом власник польської компанії, якій належить це авто заявив, що за кермом вантажівки був не штатний водій, а стороння людина.

Європейська правда