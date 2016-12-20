Сербія придбає 4 російських винищувача

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Вівторок, 20 грудня 2016, 02:21

Сербія купуватиме російські літаки попри занепокоєння, що це може призвести до напруження на Балканах на тлі спроб Москви заблокувати інтеграцію країн з цього регіону в євроатлантичні структури.

Про це пише Радіо Свобода.

19 грудня прем’єр-міністр Сербії Александар Вучич заявив, що цього тижня поїде до Москви для підписання угоди щодо придбання чотирьох винищувачів МіГ-29.

"Вони необхідні для захисту нашої свободи і суверенітету", – наголосив Вучич.

Попри прагнення вступити до Євросоюзу, Сербія продовжує зближення з Росією.

Напруження на Балканах посилилося на тлі прагнення Чорногорії вступити до НАТО.

У НАТО надали запрошення Скоп’є на участь у членстві у грудні 2015 року. Процес ратифікації членства Чорногорії у НАТО має бути завершений до весни 2017 року.

У жовтні у Чорногорії арештували 21 підозрюваного, серед яких двоє росіян і троє сербів, за підозрою у намаганні спровокувати переворот, щоб унеможливити обрання влади, яка підтримує членство країни у НАТО.

Теми: НАТО Росія Чорногорія
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