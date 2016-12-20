Берлін: у вантажівці знайдено мертвим громадянина Польщі

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Вівторок, 20 грудня 2016, 04:10

Чоловік знайдений мертвим у вантажівці, якою скоєно наїзд на людей на різдвяному ярмарку в Берліні, є громадянином Польщі, але його ім’я ще не назване.

Про це повідомила поліція Берліну у twitter.

Раніше правоохоронні органи встановили, що в кабіні вантажівки, яка проїхала по базару 50-80 метрів, було двоє людей. Один з них, який перебував на пасажирському місці, знайдений мертвим.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не її штатний водій.

За словами Журавського, водієм машини був його двоюрідний брат, уточнив, що він – досвідчений шофер та не міг такого зробити. Він додав, що  розмовляв з дружиною водія вантажівки - вона сказала, що вже 16 годин не може додзвонитися до свого чоловіка.

Згодом з'явилася інформація про арешт особи, яка керувала транспортним засобом. 

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Поліція підтвердила загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки, ще 48 поранені.

Як повідомила The Washington Times, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за цей теракт.

Теми: Німеччина тероризм
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