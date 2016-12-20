Наглядова рада і правління ПриватБанку будуть сформовані у вівторок

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Вівторок, 20 грудня 2016, 06:35

Правління і наглядова рада націоналізованого ПриватБанку будуть сформовані у вівторок.

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

"Завтра буде сформована як наглядова рада, так і правління. Сьогодні ввечері вже було прийнято рішення затвердити кандидатуру Олександра Шлапака як першої особи банку. Завтра ми будемо формувати команду, і завтра буде сформовано склад наглядової ради", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, Данилюк зазначив, що туди увійдуть іноземці.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Теми: Приват
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IP: 91.225.121.---DND20.12.2016 07:25
Коли сяде в буцигарню - керівництво Привата, діюча наглядова рада, Гонтарєва, комітет ВР і офшорний Президент? Жоден банк РФ не прибрали. Хондони.
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