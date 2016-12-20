Данилюк сподівається, що бюджет приймуть сьогодні

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Вівторок, 20 грудня 2016, 06:58

Державний бюджет на 2017 рік можуть ухвалити вже у вівторок, 20 грудня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"Я сподіваюся, у нас буде не бюджетний тиждень, а бюджетний вівторок. Вже сьогодні, раніше часу, що зараз (півночі - ред.) буде ухвалений державний бюджет-2017 і відповідні закони. У цьому бюджеті закладені важливі реформи, на які очікують люди. Сподіваюся, що завтра (у вівторок - ред.) це рішення буде прийняте", - сказав Данилюк.

За його словами, у бюджеті буде зроблено певні зміни у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку.

"Треба передбачити процентні виплати за облігаціями, які будуть вкладені до капіталу. Це технічний процес і це буде зроблено. Ми планували подібні події", - сказав Данилюк.

Як повідомлялося, міністерство фінансів в рамках націоналізації "Приватбанку" випустить облігацій внутрішньої державної позики в розмірі до 116,8 млрд гривень

Теми: бюджет Мінфін Приват Верховна Рада
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IP: 93.75.36.---formalin20.12.2016 07:55
Технічний процес? Брехня! Адже змінюються ключові параметри бюджету: державний борг і покриття дефіциту. Насправді після Привату уряд мав подавати новий проект! Але азаровщина у маніпуляціях з державними грошима триває!
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