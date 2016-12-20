АТО: Під вогонь артилерії потрапили Широкине, Водяне і Луганське

1037 переглядів
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 07:28

19 грудня в протягом доби зафіксовано 47 обстрілів, бойовики вели вогонь з мінометів, артилерії, озброєння БМП і танків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільше, як зазвичай, - на Маріупольському. Зі 122-міліметрової артилерії тут були обстріляні Широкине та Водяне. Широкине протягом доби потрапляло під вогонь 120 та 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і танків. Мінометних обстрілів також зазнали позиції ЗСУ в районі Новотроїцького, Мар’їнки і Талаківки.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри було обстріляне Кримське. З гранатометів - Новоолександрівка, Лобачеве, Кримське та Станиця Луганська. По Станиці Луганській вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку окупанти зі 122-міліметрової артилерії та 82-міліметрових мінометів обстрілювали Луганське. Під вогонь мінометів різних калібрів також потрапила Авдіївка, а поблизу Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів.

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На КПВВ Марїнка затримано автобус, що віз зброю до Києва 20 грудня 2016, 05:27
Бойовики, утікаючи під Світлодарськом, кинули російські документи 19 грудня 2016, 18:57
Бойовики 30 разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб 19 грудня 2016, 18:25
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Трагедію в Берліні поліція вважає умисним нападом
Данилюк сподівається, що бюджет приймуть сьогодні
Кількість жертв трагедії у Берліні зросла до 12
Колегія вибірників офіційно обрала Трампа президентом США
Усі новини
Пояснення МОЗ

Як обрати сімейного лікаря

Вчені пояснили

700 млн подарунків за ніч – як Санті вдається встигнути до кожної дитини