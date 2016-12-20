Вбивця посла РФ у Туреччині вигукував гасла на захист Сирії

Турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, розстрілявши дипломата РФ Андрія Карлова, вибухнув промовою, з якої випливає, що напад був пов'язаний з російською операцією в Сирії.



Про це пише в середу видання "Медуза".



За даними журналістів, Мевлют Алтинташ народився в 1994 році в провінції Айдин. У 2014-му він закінчив поліцейську школу в Ізмірі і заступив на службу в спецназ в Анкарі – підрозділ, що бере участь в розгоні демонстрацій.



У момент вбивства він був не при виконанні, але, за деякими даними, використав свій жетон, щоб пройти зі зброєю на виставку, де виступав російський посол.



Після вбивства Карлова Алтинташ вигукував гасла на захист Сирії. На суміші арабської та турецької мов він прокричав:



"Аллах акбар! Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію! Тільки смерть мене зупинить. Всі, хто брали участь в насильстві, заплатять за це – один за іншим".

AP photog @BurhanOzbilici recounts the chaos that unfolded as he captured a Russian ambassador's assassination: https://t.co/xTMeKyynC8 pic.twitter.com/cSaLEClX2V — AP Images (@AP_Images) December 19, 2016

Видання відзначає, що це або схоже гасло зазвичай використовують бойовики "Фронту ан-Нусра", сирійського підрозділу "Аль-Каїди", який до останнього часу контролювала східний Алеппо, але потім був вибитий з міста сирійськими військами за підтримки Росії.



Турецька влада розглядає як основну версію причетність Алтинташа до руху гюленістів, прихильників проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого звинувачують в спробі держперевороту в липні 2016 року.



Як розповіли в парламенті, Алтинташ ніколи не був у Сирії і не був помічений у зв'язках з сирійськими угрупованнями; при цьому він навчався в одній зі шкіл, створеної рухом Ґюлена, а під час спроби перевороту в Туреччині на два дні пішов у відпустку.



Сам Ґюлен, що живе в США, відкинув причетність до вбивства російського посла, назвавши подібні заяви "сміхотворними".



Поліція перевіряє родичів і сусідів Алтинташа. Вже затримано його батька, матір і сестру. Поліцейські також взяли під варту сусіда Алтинташа, який також служить в спецназі Анкари. Про їх участь у замаху на посла нічого не повідомляється.



У квартирі Алтинташа провели обшук, вилучивши всю техніку. Російський слідчий комітет розслідує вбивство посла Андрія Карлова як акт міжнародного тероризму.



У Туреччині назвали атаку на російського посла провокацією. Турецька влада вважає, що це призвідники липневого перевороту намагалися підірвати відносини з Росією.



Анкара заявила про продовження дипломатії з РФ.

