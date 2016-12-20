У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС

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Вівторок, 20 грудня 2016, 13:03

В результаті нападу в Берліні у понеділок українці не постраждали.

Про у своєму Твіттері написав посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"За попередньою інформацією Кризового центру МЗС ФРН, серед постраждалих у Берліні немає громадян України", - написав він.

Мельник додав, що у відомстві очікують на остаточне підтвердження.

Як відомо, слідство вважає, що трагедія в Берліні, де в понеділок увечері вантажівка в'їхала в натовп на різдвяному ярмарку, була навмисним нападом.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не його штатний водій.

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Поліція підтвердила загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки, ще 48 поранені.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона "шокована і дуже засмучена" нападом на Різдвяному ярмарку в Берліні, який вона описала як "жахливий" вчинок.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Українська правда

Теми: Німеччина МЗС теракт
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