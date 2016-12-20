Прокуратура перевірить Booking на співпрацю з окупантами в Криму
Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження щодо ресурсу Booking.com, який здає місця у нерухомості на анексованому півострові.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Георгій Логвинський.
"Відносно Booking.com відкрито кримінальне провадження "за торгівлю вкраденим" і доступ до сайту може бути заблокованим на території України", - написав він, опублікувавши документ.
"Голландська компанія Booking.com, щодня продає проживання на 1 млн 200 тис ночей, в порушення національного законодавства і міжнародного права, введених санкцій, не тільки сприяє незаконному в'їзду на окуповану територію, активно співпрацює з бандитською владою самозванців, а й відкрито рекламує, укладає угоди і продає проживання в вкрадених у України санаторіях і готелях Криму", - написав він.
За його словами ресурс продає путівки "навіть у "віджаті" у Верховної Ради і Адміністрації презедента санаторії, крадучи гроші фактично у вищих органів влади України".
В повідомленні прокуратури вказано, що провадження відкрите за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем "за торгівлю вкраденим".
Українська правда
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