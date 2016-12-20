У Держкомтелерадіо обіцяють успішну реформу Суспільного

Голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко впевнений, що немає причин для зриву реформи Суспільного мовлення.

Про це він заявив під час засідання колегії відомства, повідомляє "Укрінформ".

"Ми проголосили, що в другій декаді січня буде повноцінний старт Суспільного. Зробили фантастичну роботу за останній час разом з Фондом державного майна і колективом Національної телекомпанії. У нас вже є статутний капітал – 2,544 млрд грн. Ми йдемо в рамках "дорожньої карти", – сказав він.

За словами Наливайка, статут пройшов необхідні погодження і зараз знаходиться в Міністерстві юстиції. Він впевнений, що Кабмін погодить його в цьому році.

Водночас, за його словами, є певні виклики на перехідний період – від часу, як зареєструється в другій декаді січня ПАТ НСТУ, і до того часу, як Наглядова рада вже визначить і обере майбутнє правління.

"Думаю, що цей період триватиме приблизно три місяці. Є певні поточні проблеми, пов'язані з корпоратизацією, реєстрацією юридичної особи. Але ми не бачимо якихось причин, які можуть в цілому зірвати цю реформу", – сказав він.

"Я абсолютно впевнений, що Наглядова рада, яка за цей час вже стала професійна, потихеньку тягар відповідальності з наших плечей бере на свої плечі, абсолютно логічно зможе з січня працювати", – додав голова Держкомтелерадіо.

Наливайко також заявив, що багато проблем на шляху реформ виникло через проведення Євробачення, оскільки треба було одночасно здійснювати два великих проекти.

Як відомо, на початку листопада Зураб Аласанія подав у відставку з поста голови Національної телекомпанії України. Він різко розкритикував владу, стверджуючи що вона заблокувала фінансування необхідних реформ. Також він заявляв про сильну корупцію у цій сфері.