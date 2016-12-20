НАЗК: Понад 100 партій вперше чують про фінзвіти

1221 перегляд
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 13:55

Близько 100 політичних партій не знають про вимогу закону щодо подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) фінансових звітів про свою діяльність.

Про це під час прес-конференції в Укрінформі розповів заступник директора Департаменту з питань запобігання політичній корупції НАЗК Олег Ситник.

"На цей момент ще деякі політичні партії приходять, які кажуть, що навіть не знають про необхідність подавати звіти. Близько 100 політичних партій чи втратили інформацію, зв'язок зі світом, але не знають навіть, що треба подавати ці звіти", - сказав він.

Він зазначив, що працівники НАЗК ведуть роботу з такими партіями, "обдзвонюють їх, пишуть листи" з вимогами оприлюднити підзвітну інформацію.

Ситник підкреслив, що із кожним кварталом кількість політичних партій, які подають до Агентства свої фінансові звіти, зростає.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції", що передбачає державне фінансування статутної діяльності політичних партій та відшкодування витрат на передвиборчу агітацію під час виборів народних депутатів України. Окремі положення закону набули чинності 1 липня 2016 року, а саме державне фінансування партій буде розпочато з 1 січня 2017 року.

Законом також запроваджується обов'язкова щоквартальна звітність про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру політичних партій, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Теми: НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Безпорадність НАЗК і готівка недоторканних 19 грудня 2016, 15:18
НАЗК просить суд оштрафувати свого співробітника 16 грудня 2016, 16:35
Голова НАЗК купила три гаражі за майже 140 тисяч гривень 16 грудня 2016, 13:32
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб
За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Фото

15 переможців фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки"