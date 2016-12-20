НАБУ: Обшуки в ЦВК були законними, детективи нічого не вилучали

291 перегляд
0
Вівторок, 20 грудня 2016, 14:31

У Національному антикорупційному бюро наголошують, що обшуки, які провели їхні детективи у приміщенні Центральної виборчої комісії 13 грудня 2016 року, є законними.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр НАБУ.

Зазначається, що обшуки було здійснено на підставі ухвали Солом’янського районного суду міста Києва під час досудового розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Їх проводили відразу після повідомлення про підозру голови ЦВК в аеропорту Бориспіль.

В НАБУ наголошують, що детективи бюро нічого не вилучали.

За процесом спостерігали представники ЦВК, які не зробили письмових зауважень щодо пошкоджень техніки, про що свідчить підписаний ними власноруч протокол за результатами обшуку.

"Відтак звинувачення на адресу детективів бюро у пошкодженні комп’ютерної техніки, а також порушенні законодавства при проведенні обшуків є безпідставними", – заявляють в НАБУ.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія прийняла звернення, де заявила, що Національне антикорупційне бюро провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК Михайла Охендовського та з порушеннями законодавства.

Як уточнили "Українській правді" в ЦВК, мова йшла про кабінет члена комісії Олександра Шелестова. Він, як і Охендовський, був призначений у ЦВК за квотою Партії регіонів.

 

Теми: НАБУ ЦВК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЦВК заявила, що НАБУ провело в комісії незаконний обшук 19 грудня 2016, 16:54
Холодницький: Савченко мала узгодити свій візит до Мінська 18 грудня 2016, 03:03
Для Охендовського попросять заставу у 1,2 мільйони 17 грудня 2016, 22:13
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 9 поранено, 8 контужено – штаб
За "законом Савченко" на волю вийшли тисяча вбивць – Петренко
Сили АТО відбили атаку бойовиків під Світлодарськом – Міноборони
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Фото

15 переможців фотоконкурсу "Вікі любить пам’ятки"