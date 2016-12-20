З'явилося повне відео вбивства російського посла

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Вівторок, 20 грудня 2016, 14:35

В мережі опублікували нове відео вбивства російського посла Андрія Карлова у Анкарі.

Відео з'явилося у вівторок на Youtube каналі XOxu TV.

На відео відображені півтори хвилини до моменту стрільби і видно, як стрілок обирає позицію.

Як відомо, у понеділок ввечері турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ розстріляв посла РФ у Туреччині Андрія Карлова.

У момент вбивства він був не при виконанні, але, за деякими даними, використав свій жетон, щоб пройти зі зброєю на виставку, де виступав російський посол.

Після вбивства Карлова Алтинташ вигукував гасла на захист Сирії. На суміші арабської та турецької мов він прокричав:

"Аллах акбар! Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію! Тільки смерть мене зупинить. Всі, хто брали участь в насильстві, заплатять за це – один за іншим".

Алтинташ застрелили поліцейські через кілька хвилин після його стрілянини.  

Теми: теракт Росія Туреччина
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