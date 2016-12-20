Перевіряти НАБУ хочуть аудитор Інтерполу і призначений бойовиками "прокурор ДНР"

10134 перегляди
1
Вівторок, 20 грудня 2016, 15:20

У середу антикорупційний комітет Верховної Ради повинен затвердити одну кандидатуру від парламенту до комісії аудиторів, що здійснюватиме перевірку Національного антикорупційного бюро у 2017 році.

Про це у своєму блозі на сайті "Української правди" написав керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він нагадав, що результат першого за два роки роботи НАБУ аудиту може бути єдиною законною підставою для звільнення чинного директора Бюро Артема Ситника з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування незалежного правоохоронного органу.

Також Шабунін додав, що комітет може рекомендувати кандидатуру до цієї комісії не лише від парламенту, а й від Кабміну та президента.

За його словами, раніше голова комітету Єгор Соболєв звернувся до посольства США та представництва ЄС з проханням рекомендувати кандидатів до комісії аудиторів і у відповідь отримав наступні кандидатури: Джованні Кесслер, генеральний директор Європейського управління боротьби з шахрайством, який брав участь у відборі директора НАБУ, та Роберт Сторч, заступник генерального інспектора США – органу Міністерства юстиції, що проводить оцінку роботи ФБР та Інтерполу.

"Окрім іноземних експертів свої кандидатури до комісії з зовнішньої оцінки Антикорупційного бюро подали: екс-прокурор Донеччини, люстрований чиновник зі служби з контролю за наркотиками, експерт з антикорупції Нацради при президентові України та заступник голови Ради адвокатів Києва, а у минулому – районний слідчий МВС", – повідомив Шабунін.

Згаданим донецьким прокурором є Олег Сюсяйло, який, за даними ЗМІ, якийсь час був призначений бойовиками "генеральним прокурором ДНР". Сам Сюсяйло це заперечує.

Таким чином, у середу комітет розгляне шість кандидатур.

Детальний аналіз кожної з них, здійснений Центром протидії корупції та Transparency International Україна, читайте у блозі Віталія Шабуніна.

Українська правда

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ: Обшуки в ЦВК були законними, детективи нічого не вилучали 20 грудня 2016, 14:31
ЦВК заявила, що НАБУ провело в комісії незаконний обшук 19 грудня 2016, 16:54
Холодницький: Савченко мала узгодити свій візит до Мінська 18 грудня 2016, 03:03
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.119.253.---Руслан Ломейко20.12.2016 16:29
Шабунину надо срочно организовать очередную акцию протеста, на этот раз уже без унитазов и трусов, что-то еще нелепее придумать, а то прошлые не сильно помогли)
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень
АМКУ зобов'язав Київраду скасувати заборону на продаж алкоголю вночі
П'ять місяців після вбивства Шеремета: Результатів немає, слідство триває
"Приватбанк" заявляє, що відновив платежі ФОПів та юросіб
Усі новини
Освіта

Як зробити хорошу школу?

Е-шарж

Без паніки, гроші є!