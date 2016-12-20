Новинський не оскаржуватиме зняття з нього недоторканості

Захист депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського не бачить підстав оскаржувати в суді зняття з нього недоторканності.

Про це у вівторок заявив його адвокат Олег Татаров, передають Українські новини.

"Для того, щоб оскаржити постанову (Ради про зняття недоторканності – ред.) потрібно, щоб були якісь конкретні підстави для оскарження. Наприклад, порушення процедури голосування. Поки процес йде", - сказав адвокат.

Татарів також повідомив, що надання статусу підозрюваного Новинському збільшило б можливості захисту, зокрема, щодо доступу до матеріалів справи. В даний момент, за словами адвоката, Новинський перебуває у статусі свідка.

Також Татарів повідомив, що ще не подав позов проти генерального прокурора Юрія Луценка, який обізвав його на засіданні регламентного комітету "с*кою неправославною".

"Позов не подано. Подати його може тільки одна людина – це я", - підкреслив він.

Адвокат сказав, що ще не визначився з необхідністю подання відповідного позову.

Як відомо, 6 грудня Генпрокурор Юрій Луценко обізвав адвоката нардепа Вадима Новинського Олега Татарова "с*кою неправославною".

8 грудня Верховна Рада 228 голосами дала добро генпрокурору Юрію Луценку на притягнення "православного олігарха" до кримінальної відповідальності.

Детальніше про справу Новинського читайте у статті: "Залізти в душу. Як Рада забрала недоторканність у Новинського".