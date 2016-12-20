Окупанти Криму поновили справу проти адвоката Полозова

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Вівторок, 20 грудня 2016, 17:50

Окупаційна влада Криму поновила справу проти адвоката заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Миколи Полозова.

Про це Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Рано раділи. Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи відносно мене за ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 297 і ст. 319 КК РФ скасовано, і мене знову чекають в ГСУ СК РФ по Республіці Крим для дачі пояснень у рамках проведення дослідчої перевірки", - написав Полозов.

Раніше повідомлялося, що Слідчому комітету Росії в окупованому Криму відмовили в порушенні кримінальної справи проти адвоката заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Миколи Полозова.

До цього окупаційний кримський суд, який розглядає справу Умерова, вирішив допитати Полозова в якості свідка. Співробітник ФСБ навіть намагався вручити адвокату відповідну повістку, проте той відмовився її взяти, оскільки рішення суду ще не вступило в дію.

Сам адвокат підкреслює, що в разі його допиту в якості свідка, він не зможе більше захищати Умерова. Він вважає, що таким чином заступника голови Меджлісу хочуть позбавити адвоката.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари Меджліс
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