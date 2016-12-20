У фінал конкурсу на голову Одеської ОДА вийшов нардеп-радикал та ще четверо

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Вівторок, 20 грудня 2016, 18:22

У фінал конкурсу на посаду голови Одеської обласної держадміністрації пройшли п’ятеро кандидатів.

Про це "Українській правді" повідомляє активіст Реанімаційного пакету реформ Микола Виговський.

Так, до фіналу пройшли народний депутат, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Юрій Чижмарь, а також Валерій Степанов, Сергій Мазур, Артем Ващиленко (голова Української асоціації центрів підтримки бізнесу) та Олександр Остапенко (колишній депутат Одеської міськради).

Загалом у конкурсі брали участь 45 кандидатів, серед яких адвокат Корбана Оксана Томчук, колишній регіонал та екс-голова Львівської ОДА Василь Горбаль, а також відомий бізнесмен Гарік Корогодський.

Як повідомляє нардеп від "Батьківщини" Олексій Рябчин, картка нардепа Юрія Чижмаря "брала участь" у голосуванні в Раді, доки сам він складав тести на посаду одеського губернатора.  

Тетяна Кусок, УП

Теми: Одеська область
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IP: 134.249.42.---робін_гудбай20.12.2016 19:28
Зараз на співбесіді виграє той, хто найбільше заплатив бабла..Або за нього заплатили..Звичайно, це буде людина , , віддана президенту..
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