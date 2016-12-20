У Москві затримали журналіста "Радіо Свобода"

Поліція затримала на Мясницькій вулиці в Москві журналіста "Радіо Свобода" Івана Вороніна і ще сімох людей, шестеро з яких - громадські активісти.

Про це повідомляється на сайті проекту "ОВД-Инфо" з посиланням на самих затриманих.

Згідно з інформацією, журналіст і активісти були затримані "під час прогулянки".

Їх привезли до відділу поліції по району Китай-місто, потім, за словами одного із затриманих Сергія Ожича, повезли до ОВС Тверського району, а потім - Красносільського.

За словами іншого - П'єра Хеффнера, затриманню передував напад на нього.

Як стверджує Хеффнер, коли він знімав активістів, "поліцейський у цивільному" вдарив його і спробував розбити його айфон. Про затримання Хеффнера повідомили в генеральне консульство Франції, написав Ожич.

У прес-службі УВС по Центральному адміністративному округу Москви сказали, що не мають інформації про затримання на Мясницькій вулиці, і порадили звернутися в прес-служби столичного главку поліції. Додзвонитися туди журналістам "Дождю" не вдалося.

Дождь