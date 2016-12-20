Держдеп: Збереження санкцій проти РФ було б мудрим рішенням АП Трампа

Збереження санкцій проти Російської Федерації через її агресію в Україні було би мудрим підходом з боку нової адміністрації США, який дозволив би утримувати тиск на Москву до повної імплементації нею Мінських домовленостей.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Джон Кірбі.

"Ми сподіваємося, що вони (нова адміністрація США – ред.) прийдуть до зваженого рішення не вести справ з Росією як ніби нічого не сталося, враховуючи продовження з її боку (агресивних – ред.) дій", - відповів Кірбі на прохання прокоментувати публікації у ЗМІ щодо зацікавленості Рекса Тіллерсона у скасуванні санкцій проти РФ.

"Ми сподіваємося, що вони проявлять мудрість та зберігатимуть санкції та тиск на Росію. Я не можу говорити про те, що вони мають робити, я можу лише сказати про те, які дії ми вважаємо правильними", - зауважив Кірбі. У цьому зв'язку він зазначив, що останнє рішення американського мінфіну є черговим підтвердженням цього.

Речник Держдепу також підкреслив, що розширення санкцій проти РФ у вівторок не було пов'язане з запланованими у календарі датами.

"Все, що було зроблене, пов'язане з діяльністю Росії на підтримку сепаратистів в Україні та окупацією Криму. Ось чому Мінфін зробив це – через дії Росії, для того, щоб РФ несла відповідальність за порушення територіальної цілісності і суверенітету", - наголосив Кірбі.

Укрінформ