Серед жертв теракту в Берліні може бути українець - посол

1979 переглядів
0
Середа, 21 грудня 2016, 00:10

В результаті теракту в Берліні, який стався 19 грудня, можливо загинув громадянин України.

Про це у своєму Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Сумна звістка: є велика ймовірність того, що серед загиблих в Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, слідство вважає, що трагедія в Берліні, де в понеділок увечері вантажівка в'їхала в натовп на різдвяному ярмарку, була навмисним нападом.

Вантажівка, якою скоєно наїзд, належить польській транспортній компанії, але її власник, Андрій Журавський, стверджує, що за кермом був не його штатний водій.

За даними ЗМІ чоловік, який міг бути за кермом вантажівки, прибув до Німеччини в лютому 2016 року як біженець.

Поліція підтвердила загибель 12 осіб внаслідок наїзду вантажівки, ще 48 поранені.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що вона "шокована і дуже засмучена" нападом на Різдвяному ярмарку в Берліні, який вона описала як "жахливий" вчинок.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за смерті людей на ярмарку в Берліні внаслідок наїзду вантажівки.

Теми: Німеччина теракт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затриманого за підозрою у нападі в Берліні пакистанця відпустили 20 грудня 2016, 21:52
У берлінській трагедії із вантажівкою українці не постраждали – МЗС 20 грудня 2016, 13:03
Трагедію в Берліні поліція вважає умисним нападом 20 грудня 2016, 07:44
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ухвалила закон про створення Фінполіції та єдиного реєстру ПДВ
Порошенко і Яценюк прибули до Ради - нардеп
Засідання бюджетного комітету так і не почалося
Серед жертв теракту в Берліні може бути українець - посол
Усі новини
Е-шарж

Без паніки, гроші є!

Освіта

"Гроші – школі" у питаннях і відповідях: хто й за що платитиме в 2017-му?