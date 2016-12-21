Рада продовжила перерву в роботі парламенту - Геращенко

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Середа, 21 грудня 2016, 00:37

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що перерву в роботі парламенту продовжено.

Про це вона заявила з президії ВР, передає "Укрінформ".

"Триває нарада у Голови Верховної Ради і триває бюджетний комітет ... Ми продовжуємо наш перерву рівно на 20 хвилин", - сказала вона.

Нардеп Мустафа Найєм повідомив УП, що перерва завершиться через 10 хвилин.

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Коментарі — 3
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IP: 178.159.56.---John Novik21.12.2016 01:03
John Novik:
John Novik:
Что можно хорошего предумать ночью? Уж лучше 1 января на работу прийти, а 31 декабря лечь спать в 10 вечера придя с работы.
Вот и доказательство: "предумать"
И далее по тексту:). Ну все, спать!
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IP: 178.159.56.---John Novik21.12.2016 01:02
John Novik:
Что можно хорошего предумать ночью? Уж лучше 1 января на работу прийти, а 31 декабря лечь спать в 10 вечера придя с работы.
Вот и доказательство: "предумать"
ВідповістиЗ цитатою
IP: 178.159.56.---John Novik21.12.2016 01:00
Что можно хорошего предумать ночью? Уж лучше 1 января на работу прийти, а 31 декабря лечь спать в 10 вечера придя с работы.
ВідповістиЗ цитатою
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