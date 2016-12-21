Рада повернулася до роботи після перерви, приступила до розгляду законопроекту про бюджет
Верховна Рада повернулася до роботи після перерви.
Народним депутатам роздають проект бюджету. Очікується, що розгляд буде тривати близько 45 хвилин.
На даний момент в залі виступає міністр фінансів Олександр Данилюк.
Як повідомляла Економічна правда, комітет з питань бюджету проводив засідання щодо проекту бюджету на 2017 рік за закритими дверима.
На засіданні комітету, на якому розглядалися поправки до держбюджету, були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр фінансів Олександр Данилюк і міністр аграрної політики Тарас Кутовий.
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