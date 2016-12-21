Рада повернулася до роботи після перерви, приступила до розгляду законопроекту про бюджет

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Середа, 21 грудня 2016, 03:56

Верховна Рада повернулася до роботи після перерви.

Народним депутатам роздають проект бюджету. Очікується, що розгляд буде тривати близько 45 хвилин.

На даний момент в залі виступає міністр фінансів Олександр Данилюк.

Як повідомляла Економічна правда, комітет з питань бюджету проводив засідання щодо проекту бюджету на 2017 рік за закритими дверима.

На засіданні комітету, на якому розглядалися поправки до держбюджету, були присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр фінансів Олександр Данилюк і міністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Теми: Верховна Рада бюджет
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