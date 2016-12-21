Родини заручників отримають виплати від держави – Геращенко

Родини українських військових, які перебувають у полоні бойовиків, вже наступного тижня повинні отримати виплати від держави.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, відповідне питання вона обговорила під час "бюджетної ночі" з прем'єром Володимиром Гройсманом і міністром оборони Степаном Полтораком.

"Володимир Гройсман запевнив, що вже підписав всі відповідні нормативні акти, а Степан Полторак поінформував, що МО спрямувало на ці виплати 8 млн грн. Наступного тижня військові частини і підрозділи, до яких належать хлопці, що незаконно утримуються в ОРДЛО, мають здійснити відповідні перерахунки і виплати родинам", – повідомила вона.

Геращенко додала, що слідкуватиме за цією ситуацією і перевірить, чи отримали родини всі виплати.

Олег Шанковський, УП