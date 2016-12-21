"Стіна": на Харківщині зробили половину, на Луганщині лише почали

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Середа, 21 грудня 2016, 11:16

У Харківській області виконано вже половину робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією, а на Луганщині такі роботи лише почали

Про це заявив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко в інтерв'ю газеті "Голос України".

Загалом "ідеться про інтелектуальну модель охорони державного кордону України", яка дозволить і контролювати лінію державного кордону он-лайн, і оперативно реагувати у випадку порушення.

"Що стосується інженерно-технічного облаштування, то ми його здійснюємо відповідно до плану, затвердженого урядом у травні 2015 року", – сказав Назаренко.

"Проект фінансується із державного бюджету. Зараз тривають планові заходи з його виконання на території Харківської і Луганської областей", – зазначив він.

"У Харківській області виконано вже понад 50% робіт. У Луганській області роботи тільки розпочали. А ділянку відділу "Дергачі" на Харківщині використали як полігон для випробування технічних новацій, котрі зараз спільно із науковцями впроваджуємо на нашому кордоні", – повідомив він.

Голова Прикордонної служби поінформував, що "на сьогодні облаштовано 264,6 км протитанкових ровів, 111,8 км рокадних доріг, 40,6 км контрольно-слідової смуги, 75,7 км загороджувального паркана".

"Придбали й уже використовуємо чотири бойові модулі. Обладнали комплексну систему захисту і контролю державного кордону в більшій частині Харківської області", – сказав він.

"Після запровадження системи візуально-технічного спостереження на тих ділянках, які облаштували -- зокрема, на відділі "Дергачі" та сусідніх, кількість порушень мінімізована", – заявив Назаренко.

При цьому він пожалівся, що "фінансування достатньо обмежене і не дозволяє в повному обсязі виконувати проект".

"У 2015-му із бюджету при проекті майже 1 мільярд гривень були виділені лише 400 мільйонів. Цього року при проекті 1,200 мільярда гривень нам виділено лише 200 мільйонів, на сьогодні профінансовано 175 мільйонів", – сказав він.

"Також залишається неврегульованим питання щодо відведення земельних ділянок -- так званих земель оборони уздовж лінії державного кордону", – додав керівник прикордонників.

Олена Рощенко, УП

Теми: кордон Прикордонна служба
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