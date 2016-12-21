Омелян назвав спекуляціями заяви Балчуна про подорожчання залізничних квитків

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Середа, 21 грудня 2016, 11:57

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заперечує заяву голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна про підвищення тарифів на перевезення.

"Тут є багато різних думок. Моя думка, і її поділяє радник прем'єр-міністра пан Міклош (Іван Міклош, - ред.), який теж говорив, що на цьому етапі підвищення залізничних тарифів є досить спекулятивної річчю", - зазначив глава транспортного відомства.

Омелян зазначив, що перш ніж говорити про підвищення тарифів, команда Войцеха Балчуна повинна продемонструвати ефективну роботу, чого, за його словами, досі не відбулося.

"У міністерстві ми будемо розглядати питання фінансового плану "Укрзалізниці" на 2017 рік, де буде, відповідно, підніматися і питання тарифів, оскільки підняття тарифів формує значну дохідну частину для "Укрзалізниці", - зазначив міністр.

"Я залишаюся при своїй думці, що "Укрзалізниця" повинна показати за сім місяців роботи нової команди, в чому полягала ефективність, де ми наростили прибутковість, зменшити операційні витрати, у тому числі, за рахунок корупції. Поки що такої відповіді я не отримав", - підкреслив Володимир Омелян.

Раніше Балчун заявив, що в 2017 році залізничні квитки будуть дорожчати.

Теми: Укрзалізниця
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