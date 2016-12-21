За добу в зоні АТО двоє загиблих, поранені й контужені

4548 переглядів
0
Середа, 21 грудня 2016, 12:49

За добу з 20 грудня на сходу Україні внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на щоденному брифінгу у середу.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій двоє наших українських військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення, ще четверо – контузію", – сказав він.

Ситуація на сході України станом на 21 грудня
Ситуація на сході України станом на 21 грудня

Кризовий медіа-центр, Twitter

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Одного бійця взяли в полон на Світлодарській дузі – штаб 21 грудня 2016, 12:53
АТО: 33 обстріли, бойовики били з БМП і важкої артилерії 21 грудня 2016, 06:31
АТО: Під вогонь артилерії потрапили Широкине, Водяне і Луганське 20 грудня 2016, 07:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд не призначив Охендовському мільйонну заставу
Одного бійця взяли в полон на Світлодарській дузі – штаб
За добу в зоні АТО двоє загиблих, поранені й контужені
Омелян назвав спекуляціями заяви про подорожчання залізничних квитків
Усі новини
Лінки тижня

Про візуальні тренди, моделей зі снігу і про те, які гарні речі існують в світі

Від творців

М'ясна лавка і кафе. Перший заклад у Києві, де відразу приготують м'ясо, яке обрав покупець