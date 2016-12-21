В Умані синагогу облили фарбою та закидали свининою

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Середа, 21 грудня 2016, 12:56

В Умані невідомі осквернили синагогу біля Могили Цадика Рабі Нахмана.

Як повідомляє поліція Черкаської області, на могильному комплексі "Цадика Нахмана" невідомі особи облили вхід до комплексу фарбою червоного кольору та залишили відрізану голову свині. З місця події вилучено ряд речових доказів.

На місці події працюють правоохоронці.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко дав доручення прокурору Черкаської області взяти під жорсткий прокурорський контроль процес розслідування злочину, повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

 
У синагогу кинули глову свині та облили фарбою 
izrus.co.il
 
У синагогу кинули глову свині та облили фарбою 
IZRUS.CO.IL

Вона зазначила, що Луценко у зв’язку з цим взяв під особистий контроль цей інцидент і скасував відпустку обласного прокурора.

"Юрій Луценко наголосив на недопустимості проявів антисемітизму і релігійної нетерпимості", - сказала Сарган.

Посольство України в Ізраїлі висловило жаль з приводу інциденту і засудило будь-які прояви ксенофобії.

Як повідомляє сайт Izrus, вночі до синагоги увірвалася група невідомих та, вигукуючи різні лайливі гасла на адресу євреїв, закидала синагогу шматками свинини.

Українська правда

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Коментарі — 4
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IP: 176.36.5.---dnipro21.12.2016 14:40
sensor+2:
Русский мир уже в Умани?
Та кремль пробувє весь арсенал гібридності від війни до шатунів і до антиєврейських акцій з метою провокації.
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IP: 178.92.10.---Adam Viter21.12.2016 14:11
Радіо Свобода
Поки держава мовчала про ситуацію з "ПриватБанком", деякі ЗМІ і соцмережі радили знімати готівку і забирати великі вклади.
Експерти вбачають в такій ситуації не тільки проблеми в комунікації з боку влади, а й елементи інформаційних воєн в глобальному сімнадцяти-річному пакеті гібридної війни фашистського міра Путіна-Кирила проти держави України і Народу України всіх національностей.
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IP: 91.142.168.---неофит21.12.2016 13:30
И не сомневайтесь. И уже верещат, что это предвестник погромов. Колиивщину вспоминают. Гниды
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IP: 92.112.229.---sensor+221.12.2016 13:09
Русский мир уже в Умани?
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