Влада Рівненщини просить кинути проти бурштинової мафії Нацгвардію

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Середа, 21 грудня 2016, 13:18

Голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова повернути підрозділи Нацгвардії та поліції в північні райони Рівненщини.

Відповідний лист він направив 20 грудня, повідомляє прес-служба ОДА.

За словами Муляренко, це необхідно для боротьби з незаконним видобутком бурштину.

"До законодавчого врегулювання питання дуже важливо призупинити його нелегальний видобуток, і як наслідок – зменшити криміногенну напругу в регіоні", – вважає Муляренко.

Він додав, що зверненню до міністра передувала нарада із силовиками та керівниками районів, де зосереджені бурштинові поклади. На нараді був розроблений план заходів щодо боротьби з нелегальним видобутком бурштину.

Також Муляренко доручив керівникам поліських районів проводити профілактичну роботу із місцевими мешканцями.

За даними ОДА, після виведення підрозділів силовиків з "бурштинових" районів Рівненщини кількість випадків незаконного видобутку збільшилось.

Як відомо, на Рівненщині неодноразово відбувалися зіткнення між силовиками та незаконними копачами бурштину. Також неодноразово повідомлялося, що правоохоронці покривали такий незаконний видобуток.

Українська правда

Теми: бурштин Рівненська область
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Коментарі — 2
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.12.2016 14:37
Всех согнать в одно место и пострелять, то лес вывозят, потом их топит, потом государство деньги им выделяет ( из моих налогов), то янтарь добывают, марсианские пейзажи устраивают, как покажут по новостям, жуть просто. Пострелять и проблема решена (на время).
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IP: 193.17.75.---Zi_shody121.12.2016 14:35
Всех согнать в одно место и пострелять, то лес вывозят, потом их топит, потом государство деньги им выделяет ( из моих налогов), то янтарь добывают, марсианские пейзажи устраивают, как покажут по новостям, жуть просто. Пострелять и проблема решена (на время).
ВідповістиЗ цитатою
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