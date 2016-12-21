Суд арештував $600 тисяч, вилучених під час обшуків у справі "Укргазбанку"

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Середа, 21 грудня 2016, 13:53

Печерський райсуд Києва наклав арешт на 600 тисяч доларів, вилучених у банківській скриньці незалежного оцінювача, який проводив оцінку заставного майна для виділення "Укргазбанком" кредиту.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У відомстві нагадали, що наразі триває розслідування за фактами привласнення кредитних коштів колишніми службовими особами АБ "Укргазбанк" у розмірі 140 млн грн. У цій справі розслідується діяльність службових осіб АБ "Укргазбанк" у період 2008-2010 років.

Як відомо, обшуки у цій справі проводилися в середині грудня за 9 адресами.

Екс-посадовці банку підозрюються у тому, що виділили кредит власним підприємствам під заставу будівлі, оцінку якої підняли з 14,2 до 149,8 млн грн.

Також додавалося, що, використовуючи таку схему, з "Укргазбанку" було виведено майже 3,2 мільярда гривень".

Українська правда

Теми: банки корупція Генпрокуратура
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