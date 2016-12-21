"Укроборонпром" просить ТІ допомогти реформуватися

"Укроборонпром" запропонував міжнародній громадській організації з боротьби з корупцією Transparency International взяти участь у реформуванні концерну.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укроборонпрому".

Вказується, що така пропозиція була озвучена під час зустрічі керівництва концерну та Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, який був створений "Transparency International-Великобританія" та "Transparency International-Україна".

"Укроборонпром" є основним фактором обороноздатності України та зараз знаходиться у стані реформування. Ми впевненні, що знайдемо спільну мову та розпочнемо співробітництво", – заявив під час зустрічі співголова комітету колишній голова органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу GRECO Драго Кос.

Зазначається, що комітет співочолює голова правління Centre UA Олег Рибачук.

До складу незалежного антикорупційного комітету з питань оборони також входить головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва-Боровик, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко, колишній командир Союзного корпусу швидкого реагування НАТО Тімоті Еванс.

Більше про керівництво концерну і те, як у листопаді команда Порошенка завершила розстановку "потрібних" кадрів на найважливіші посади у сфері обороно-промислового комплексу читайте у матеріалі "Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1".

Українська правда